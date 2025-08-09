Acireale, il Premio Garitta al giornalista Salvo Di Salvo

giornalista siracusano Salvatore Di Salvo, segretario nazionale Ucsi, collaboratore del Giornale di Sicilia, redattore del settimanale Cammino e direttore di Radio Una Voce Vicina inBlu, già ha ricevuto, ieri sera, il premio nazionale “Garitta”, giunto alla quartasettesima edizione e uno degli eventi culturali più prestigiosi del panorama siciliano, intitolato quest’anno “Il mondo che vorrei” e dedicato alle vittime di Gaza , nella spendita cornice di piazza San Giovanni Paolo II, nella frazione di Santa Tecla, di Acireale. Il premio è stato promosso e organizzato dall’associazione nazionale “Garitta”, guidata dal presidente don Afredo D’Anna.