Controlli tra Noto, Pachino e Marzamemi: 2 denunciati in stato di libertà

I Carabinieri della Compagnia di Noto, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Noto e Pachino hanno denunciato in stato di libertà due persone, verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e altre misure limitative della libertà personale, eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga. Inoltre, i Carabinieri del posto fisso di Marzamemi unitamente a personale della Polizia locale di Pachino, hanno effettuato controlli alla circolazione stradale nel borgo marinaro, per garantire il rispetto delle norme del codice della strada e la sicurezza di tutti gli utenti . I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto, nel corso del servizio perlustrativo, hanno sorpreso all’interno di un terreno in contrada Volpiglia di Noto e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, un 53enne e un 46enne, entrambi di Avola con precedenti di polizia, intenti ad asportare prodotti agricoli da un’azienda della zona. Nel corso dei controlli su strada, i Carabinieri hanno identificato 54 persone, controllato 28 veicoli elevando 26 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 6.500 euro e decurtando 40 punti alle patenti di guida.