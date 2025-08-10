Scuolabus, a Solarino nessun regalo di Spada: veicolo già finanziato dalla Regione

La Regione Siciliana ha completato il finanziamento per l’acquisto di nuovi scuolabus destinati ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Grazie a un progressivo aumento delle risorse stanziate, l'intera graduatoria dei Comuni ammessi è stata integralmente finanziata. In particolare, la svolta decisiva si è registrata il 25 luglio scorso , quando la Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una prima variazione che ha portato lo stanziamento iniziale da 2 milioni a 7,7 milioni di euro , consentendo il finanziamento di 121 Comuni su 129, tra cui Solarino e altri tre Comuni della provincia di Siracusa. . Successivamente, in sede assembleare, è intervenuto l’on. Tiziano Spada , deputato regionale e sindaco di Solarino, proponendo un ulteriore incremento di 600.000 euro al fine di estendere la copertura anche agli ultimi 8 Comuni rimasti fuori, appartenenti ad altre province. La proposta è stata accolta, portando lo stanziamento complessivo a 8,3 milioni di euro e garantendo così il finanziamento per tutti i 129 Comuni ammessi .. È importante chiarire che Solarino risultava già incluso tra i beneficiari fin dalla prima variazione del 25 luglio, e dunque non è stato oggetto del secondo intervento finanziario . Il contributo dell’on. Spada va riconosciuto per l’ampliamento della misura agli altri Comuni esclusi, ma non riguarda direttamente il finanziamento assegnato a Solarino , già acquisito con la precedente decisione della Commissione Bilancio.