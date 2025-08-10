Ponte sullo Stretto, Salvini: è l'esatto opposto del Reddito di cittadinanza

"Nel 2018 mi dicevano che non sarei riuscito a fermare gli sbarchi, non c'era mai riuscito nessuno. Fatto. Fino a ieri mi dicevano che non sarei riuscito a far partire i cantieri del Ponte. Fatto". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera commenta l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto come "una delle maggiori soddisfazioni della mia storia politica". Un'opera, ribadisce Salvini, importante "non per me", ma "per tutto il Paese - sottolinea -. Abbiamo acceso l'interesse mondiale per un'opera unica che genererà 23 miliardi di Pil da Nord a Sud, richiamando investimenti, lavoro e turismo.

Con il via libera, abbiamo raccolto i frutti di quasi tre anni di lavoro, pensi alle Olimpiadi Milano-Cortina e agli investimenti senza precedenti nelle ferrovie".

"Al di là della burocrazia, sono dispiaciuto ma non sorpreso dai troppi no ideologici - prosegue Salvini -. A sinistra c'è chi tifa contro il Ponte perché pensa di danneggiare la Lega. Ma il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia sarà un successo per tutti, sono confortato che da Fuksas all'ex governatore sardo Pigliaru ci siano persone libere e pragmatiche. E io voglio andare fino in fondo. Voglio che l'Italia non si accontenti, che i nostri figli abbiano un futuro, che torniamo ad essere i numeri uno al mondo come in passato". Ma dentro e fuori la Lega c'è chi vede nel Ponte un simbolo della partito che ha voltato le spalle alle battaglie storiche: "È il contrario. La Lega ha sempre contestato l'assistenzialismo, la spesa improduttiva che condannava il Sud a vivere di sussidi e non di lavoro. Il Ponte, al contrario, è un'opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l'Autostrada del Sole. Il Ponte è esattamente l'opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E farà felici anche le regioni del Nord: le imprese settentrionali, quelle lombarde in primis come certificato da OpenEconomics, saranno le più coinvolte nella costruzione. E un Sud più sviluppato sarà un vantaggio per tutti", conclude.