Disagi alla Tangenziale di Catania, il ministero: lavori completati

Assessore e consigliere comunale di Scicli aderiscono a Forza Italia

PoliticaRagusa

I consiglieri comunali di Scicli Enzo Giannone, assessore con delega a manutenzione, ambiente, urbanistica e protezione civile, e Giuseppe Arrabito, presidente della terza commissione consiliare con competenze anche in materia di Bilancio, hanno aderito a Forza Italia. L'annuncio è stato dato, in una nota, dal deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, che commenta: "La nostra piattaforma politica continua ad attrarre amministratori locali di valore, che vedono in Forza Italia un punto di riferimento serio e affidabile per dare risposte concrete alle comunità. La crescita del partito in provincia di Ragusa è il frutto di un lavoro costante e di una visione radicata nella tradizione popolare e moderata". Soddisfatto Enzo Giannone, che sottolinea: "Il mio rapporto politico con Nino Minardo ha radici lontane, che risalgono al 2004. Oggi proseguiamo un percorso comune fatto di impegno, serietà e attenzione ai bisogni concreti della nostra comunità".
Giuseppe Arrabito aggiunge: "Ho scelto Forza Italia perché credo in un progetto politico che sa valorizzare le competenze e ascoltare i territori. Il mio impegno sarà quello di portare all'interno del partito le istanze dei cittadini di Scicli e di lavorare per soluzioni concrete e condivise". Il segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata commenta:
"L'ingresso di Giannone e Arrabito è una conferma della credibilità che Forza Italia ha saputo conquistare tra gli amministratori locali. È il segno di un radicamento sempre più forte e di un lavoro di squadra che punta a far crescere l'intera provincia di Ragusa". Con queste nuove adesioni, Forza Italia consolida ulteriormente la propria presenza a Scicli e nell'intera provincia di Ragusa, rafforzando la rete di amministratori locali impegnati per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.
(Nella foto l'assessore Enzo Giannone)

