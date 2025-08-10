Disagi alla Tangenziale di Catania, il ministero: lavori completati

"Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta sui disagi sulla Tangenziale di Catania, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che i lavori di manutenzione sulla corsia Telepass al casello di San Gregorio di Catania si sono resi necessari per la sicurezza. Le lavorazioni, avviate il 14 luglio, sono state concluse in circa 24 ore grazie a un impiego massiccio di mezzi e operatori". Lo fa sapere in una nota il Mit spiegando che "successivamente all'episodio, il Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Catania ha concordato con il concessionario Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) che, in futuro, il calendario dei lavori sarà trasmesso con 10 giorni di anticipo. Il CAS dovrà inoltre attuare misure per ridurre i disagi, tra cui la scelta di giorni e orari più opportuni e una comunicazione anticipata agli utenti tramite comunicati stampa e pannelli luminosi".