ou
ULTIME NOTIZIE

Firenze, ferisce la moglie con una roncola: è in fin di vita

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Etna, si apre una nuova bocca effusiva sul versate meridionale

Etna, si apre una nuova bocca effusiva sul versate meridionale

CronacaCatania

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che stamane c'è stata una colata lavica in area sommitale a quota 3000 metri, con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico si dirige in direzione Sud, sono in corso rilievi sul terreno del personale INGV. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante.

Potrebbero Interessarti