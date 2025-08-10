Rgs nuova radio ufficiale del Palermo Calcio

Rgs è la nuova radio ufficiale del Palermo per la stagione 2025-2026. La radiocronaca in esclusiva delle partite della prima squadra sarà affidata a Giuseppe D'Agostino, voce storica che ha accompagnato il club in questi anni in qualità di speaker e che già in passato, sempre su Rgs, aveva raccontato dal vivo tutte le emozioni delle partite rosanero. Inoltre, la radio dedicherà uno spazio speciale al Palermo attraverso il format Sveglia Sicilia/Alè Palermo condotto da Davide Cammarata, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 (anche in video su TGS, canale 12 dt). Molti gli ospiti che si alterneranno, seguendo da vicino i momenti salienti della stagione e offrendo ai tifosi l'opportunità di ascoltare direttamente i protagonisti della squadra, attraverso interviste, approfondimenti e contributi esclusivi in tempo reale, oltre alla possibilità di commentare in diretta o attraverso messaggi audio i risultati della propria squadra del cuore.

A partire dalla radio, la partnership coinvolgerà anche gli altri canali del gruppo Giornale di Sicilia con appuntamenti e contenuti dedicati sul giornale, su Tgs e su Gds.it. Dallo speciale Alè Palermo sul quotidiano in edicola in occasione delle partite, alle trasmissioni Tgs Studio Stadio (con ospite fisso Sasà Salvaggio) e TGS Studio Sport, fino alla cronaca live testuale dei match su Gds.it.