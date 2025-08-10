ou
Basket, quattro giovani della Virtus Ragusa completano il roster della stagione 2025/2026

L'Onu: piano Israele a Gaza ennesima pericolosa escalation

Fatti&Notizie

"L'ultima decisione del governo israeliano rischia di innescare un altro orribile capitolo di questo conflitto.
Questa è l'ennesima pericolosa escalation del conflitto".
Lo ha detto Miroslav Jenča, Segretario generale aggiunto dell'Onu per l'Europa, l'Asia centrale e le Americhe, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. "Le Nazioni Unite sono state inequivocabili: l'unico modo per porre fine all'immensa sofferenza umana a Gaza è un cessate il fuoco completo, immediato e permanente - ha aggiunto -. Non esiste una soluzione militare al conflitto armato a Gaza o al più ampio conflitto israelo-palestinese".

