ou
ULTIME NOTIZIE

Basket, quattro giovani della Virtus Ragusa completano il roster della stagione 2025/2026

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Incidente sulla Ragusa-Catania: muore bambina di 2 anni, gravi i genitori

Incidente sulla Ragusa-Catania: muore bambina di 2 anni, gravi i genitori

CronacaCataniaRagusa

Una bambina di due anni è morta in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla statale 514 Ragusa-Catania, in territorio di Licodia Eubea. La piccola era a bordo dell'auto insieme ai due genitori che sono rimasti feriti in maniera molto grave. La famiglia coinvolta nell'incidente è di Comiso. Dai primi accertamenti sembra che la vettura si sia scontrata frontalmente con un mini van. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni di marcia ed è stato deviato su strade alternative.

Potrebbero Interessarti