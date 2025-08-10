Incidente sulla Ragusa-Catania: muore bambina di 2 anni, gravi i genitori

Una bambina di due anni è morta in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla statale 514 Ragusa-Catania, in territorio di Licodia Eubea. La piccola era a bordo dell'auto insieme ai due genitori che sono rimasti feriti in maniera molto grave. La famiglia coinvolta nell'incidente è di Comiso. Dai primi accertamenti sembra che la vettura si sia scontrata frontalmente con un mini van. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni di marcia ed è stato deviato su strade alternative.