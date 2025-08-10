Voglio Dire – Dire Verde” in azione: i giovani a Marina di Modica per la pulizia della spiaggia

Prosegue il percorso del progetto Voglio Dire con una nuova tappa dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva. Lunedì 11 agosto, alle ore 17.30, sulla spiaggia di Marina di Modica, i giovani del percorso Dire Verde saranno protagonisti di una giornata di sensibilizzazione ambientale con un’azione concreta di pulizia dell’arenile.

L’iniziativa si svolgerà all’indomani della Notte di San Lorenzo, una delle serate più frequentate dell’estate modicana, quando la spiaggia si trova spesso sotto pressione a causa delle numerose presenze e della scarsa attenzione alla tutela dell’ambiente.

Obiettivo di Dire Verde è proprio quello di coinvolgere i ragazzi e le ragazze in attività pratiche per prendersi cura del proprio spazio comune, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità verso il territorio. Un gesto semplice ma significativo per ricordare che il rispetto della natura inizia dalle piccole azioni quotidiane.

“Pulire la spiaggia il giorno dopo la Notte di San Lorenzo è un modo per trasformare un momento di festa in un’occasione di impegno civico – spiega Marco Santoro, coordinatore del progetto –. È un invito a tutti, non solo ai giovani, a lasciare i luoghi che viviamo meglio di come li abbiamo trovati”.

Sulla stessa linea, l’assessore alle Politiche Giovanili ed Ecologia, Samuele Cannizzaro, dichiara: “Questa iniziativa unisce due valori fondamentali per la nostra comunità: il protagonismo giovanile e la tutela dell’ambiente. Vedere i ragazzi impegnati in prima persona per il bene comune è un segnale di speranza e di responsabilità. La spiaggia di Marina di Modica è un patrimonio di tutti e il fatto che siano proprio i giovani a prendersene cura ci dimostra che il futuro della nostra città è in buone mani”.

Il progetto Voglio Dire, promosso da ATOS ETS – Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modica, con il sostegno della Regione Siciliana e del Dipartimento Politiche Giovanili, si articola in tre percorsi: Teen Spirit (musica), Dire Verde (ambiente) e Dire a Tutti (cittadinanza attiva).

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni e adesioni è possibile consultare i canali social ufficiali di Voglio Dire.