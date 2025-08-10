ou
“Siracusa Shakespeare Festival”, applausi per “Domani c’è la prima”

SpettacoloSiracusa

Seconda opera teatrale in scena sabato a “Casa Shakespeare” per il “Siracusa Shakespeare Festival”. Applausi per gli 8 attori di “Teatro Iris” che hanno portato in scena “Domani c’è la prima”, la commedia di sapore shakesperiano scritta e diretta da Alessandro Serra. La storia narra di una compagnia che intende rappresentare l’Amleto di Shakespeare. Da qui un susseguirsi di gag durante le prove, i dietro le quinte e i rumori fuori scena, con momenti caratterizzati dalla presenza di un regista che detta i movimenti degli attori, luce di sala a tratti spenta ma spesso accesa e tante altre situazioni che hanno divertito i presenti.
Ad introdurre la serata il direttore artistico Luciano Bottaro in compagnia dell’organizzatore Bruno Falco. Sul palco gli attori Cinzia Rapisarda, Sara e Francesco Torneo, Vincenzo Tavana, Samuele Bascetta, Aurora Principe, Carmela Amenta, Alessandro Serra regista e autore. Suoni e luce Mariangela Gennuso.
Anche lo spettacolo di ieri gareggerà per la vittoria finale e dunque per la qualificazione al prossimo “Sicilian Shakespeare Festival”. E a questo proposito, ieri sera ai “Giardini Ville” di Giarre, nell’ambito della manifestazione regionale, è andato in scena “Shakespeare all’improvviso”. A Siracusa il prossimo appuntamento è fissato per il 14 agosto con “U Mircanti” della compagnia “Maieutica” di Corrado Drago, portato in scena lo scorso anno ad Ortigia.

