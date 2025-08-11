Modica. Scontro in via Resistenza Partigiana, auto distrutta: solo paura

Spettacolare incidente questa mattina in via Resistenza Partigiana, al quartiere Sacro Cuore di Modica. Per cause da accertare si sono scontrate due utilitarie. Una, come si vede nella foto, è stata quasi completamente distrutta. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti delle vetture. Il conducente di una delle auto è stato portato al vicino Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" per alcuni accertamenti.