Cani antidroga fanno scoprire uno spacciatore: arrestato a Catania

Auto sospetta bloccata a Melilli: 3 di Francofonte denunciati per furti

CronacaSiracusa

A Melilli, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno fermato e denunciato in stato di libertà per ricettazione, riciclaggio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, tre uomini di 41, 38 e 28 anni, di Francofonte, tutti gravati da precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro la persona e il patrimonio. Grazie alle diverse e tempestive segnalazioni inoltrate da alcuni cittadini di Melilli, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile con l’ausilio di personale della locale Polizia Municipale, hanno localizzato i tre soggetti a bordo di un’autovettura Fiat Panda, in via Siracusa nei pressi di un bar. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i tre sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e oggetti atti allo scasso. Il 38enne con precedenti penali per reati contro la persona, occultava, in una tasca dei pantaloni che indossava, un coltello a serramanico di genere proibito. Dagli accertamenti esperiti l’autovettura, che è risultata essere provento di un furto commesso a Ferla il 5 agosto, è stata sottoposta a sequestro e verrà restituita al legittimo proprietario. La tempestiva e mirata attività di indagine condotta in sinergia dai Carabinieri di Palazzolo Acreide e Cassaro e grazie ai primissimi accertamenti basati principalmente sulla visione dei filmati registrati dalle telecamere comunali poste in prossimità degli eventi, i tre soggetti sono stati individuati anche come autori dei furti, alcuni tentati, commessi nella zona montana della provincia di Siracusa. Nel dettaglio i Carabinieri di Palazzolo Acreide sono riusciti a ricostruire passo-passo le varie fasi degli episodi riuscendo anche a rinvenire l’auto rubata a Palazzolo la sera del 27 luglio nel comune di Francofonte. 

