'Alert alloggiati', deve scontare 6 anni e 10 mesi: arrestato a Siracusa

Arrestato da poliziotti delle Volanti di Siracusa un uomo di 36 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'uomo, che deve scontare 6 anni e 10 mesi di reclusione per rapina, evasione e inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, e' stato rintracciato grazie al sistema informatico 'Alert alloggiati' che impone ai gestori degli esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive di comunicare alle questure territorialmente competenti le generalita' delle persone alloggiate volte, anche quest'anno, ha gia' permesso di individuare la presenza di ospiti con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano in strutture ricettive. La procedura di registrazione che, oltre a essere un obbligo per i titolari di strutture ricettive e' anche una tutela da ospiti 'indesiderabili'. L'arrestato e' stato portato nel carcere di Cavadonna.