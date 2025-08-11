ou
ULTIME NOTIZIE

Cani antidroga fanno scoprire uno spacciatore: arrestato a Catania

Perde i controllo dello scooter e cade: morto un 15enne di Favara

CronacaAgrigento

Un quindicenne di Favara, in provincia di Agrigento, e' morto dopo avere perso il controllo dello scooter ed essere finito con violenza sull'asfalto. L'incidente e' avvenuto nella strada che collega lo stadio comunale del paese con il liceo Martin Luther King. Samuele Messina era in sella al suo Piaggio Nrg che, prima di finire sul selciato, ha urtato contro un marciapiede o un palo dell'illuminazione. Il ragazzo e' stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio in condizioni disperate e i medici non hanno potuto fare nulla.

