ou
ULTIME NOTIZIE

Comitato: 'Ponte 60 volte più caro dell'autostrada più cara'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Notte bianca ad Avola, la città si accende con cinque luci tematiche: da famiglie a spettacoli

Notte bianca ad Avola, la città si accende con cinque luci tematiche: da famiglie a spettacoli

CulturaSiracusa

Una serata speciale, ad Avola, sotto il cielo estivo. Dopo la magia di San Lorenzo tra musica e spettacoli live, oggi la Notte Bianca: il centro storico si accenderà con cinque piazze tematiche – Famiglia, Tradizioni, Esibizioni, Sport e Spettacolo – con attività, musica, performance e intrattenimento fino a tarda notte, creando movimento e opportunità per i commercianti. “Ma Avola continua a distinguersi soprattutto per la qualità dei servizi offerti a residenti e turisti - sottolinea il sindaco Rossana Cannata -, unendo accoglienza, attenzione all’ambiente e vivacità culturale”. Le spiagge inclusive sono un orgoglio cittadino: la postazione Dusty per la sensibilizzazione ambientale con i ragazzi del Servizio Civile, bagnini, docce, passerelle di accesso, sedia job per persone con disabilità e pulizia già dalle prime ore del mattino. Un impegno quotidiano che è valso anche il riconoscimento “Mare per Tutti 2025”, conferito da Bernadette Lo Bianco dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti. “Un mare di tutti e per tutti – prosegue il sindaco – è il biglietto da visita di una città che crede nell’inclusione e nel rispetto dell’ambiente”. Infine una nota di servizio: la Dusty ha comunicato che il 15 agosto non si effettuerà la raccolta dei rifiuti, a causa di problematiche segnalate dalle piattaforme di conferimento e della festività.

Potrebbero Interessarti