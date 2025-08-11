Autodemolizioni sversava rifiuti speciali, 2 denunciati a Mascali

ou
ULTIME NOTIZIE

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In tale contesto, in mattinata, i militari della Compagnia di Giarre, congiuntamente a personale specializzato del N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) dei Carabinieri Forestali di Catania e degli enti ARPA e SPreSAL, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un’area di autodemolizione ubicata nel territorio di Mascali. L’ispezione, avviata a seguito di indagini mirate, svolte anche con l’ausilio di riprese aeree e uso di droni del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, ha consentito di accertare una serie di gravi irregolarità in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno dello sfasciacarrozze. Nell'area aziendale, infatti, i Carabinieri hanno scovato un’area dedicata alla gestione non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi – tra cui frigoriferi, lavatrici e climatizzatori – nonché un deposito incontrollato di materiali di diversa natura. Venivano, inoltre, sversate acque industriali, non avviate ad alcun sistema di depurazione e in assenza delle dovute autorizzazioni.

Oltre alle gravi violazioni ambientali, l’attività ispettiva ha consentito ai militari dell’Arma di
accertare significative carenze sotto il profilo della sicurezza: mancata revisione dei
dispositivi antincendio, assenza di segnaletica obbligatoria, passaggi ingombrati da
materiali ferrosi, e l’impiego di mezzi di sollevamento sprovvisti di segnalatori di sicurezza.
Per tali motivi, l’intera area operativa, pari a circa 1.180 metri quadri, è stata sottoposta a
sequestro preventivo e due uomini di 63 e 28 anni, residenti rispettivamente a Mascali e
Fiumefreddo di Sicilia, e una donna di 29 anni originaria di Taormina, sono stato segnalati
in stato di libertà per violazioni al Testo Unico Ambientale e alle norme in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso dell’operazione, inoltre, i Carabinieri hanno bloccato un 50enne residente a
Giarre che, alla guida di un veicolo commerciale, stava scaricando rifiuti ferrosi senza
alcuna documentazione autorizzativa. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in
sede giurisdizionale, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per trasporto
illecito di rifiuti, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di
condanna, e il mezzo è stato sequestrato.
L’attività testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati
ambientali e nel garantire la tutela del territorio e dei cittadini, attraverso azioni sinergiche
e mirate in collaborazione con le altre autorità competenti in materia.

