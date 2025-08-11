Basket, la Virtus Ragusa conferma il coach Di Gregorio: suo vice Lia Valerio

La Virtus Ragusa è lieta di confermare lo staff tecnico che, dal novembre scorso, ha preso in mano le redini della prima squadra, affrontando con enorme dignità la seconda parte del campionato di Serie B Nazionale. Il capo allenatore, per la stagione 2025/26, sarà Massimo Di Gregorio, affiancato da Lia Valerio nel ruolo di assistant coach e da Giovanni Pioggia come secondo assistente.

Di Gregorio e Valerio, che furono chiamati a gestire una fase complessa e carica di pressioni, hanno affrontato la sfida con mestiere, serietà e una complicità professionale che ha convinto la società a rinnovare la piena fiducia nel loro operato.

«Allenare la Virtus è un orgoglio e una responsabilità - afferma Di Gregorio -. Ringrazio la società per la fiducia e per avermi messo nelle condizioni di lavorare da subito con un gruppo di ragazzi di ottime qualità, sia umane che sportive. Questo ci permetterà di impostare bene il lavoro fin dall’inizio, puntando a costruire una squadra intensa, determinata e dal forte carattere identitario, in cui il pubblico possa riconoscersi e che sappia rappresentare al meglio la città. Il campionato di Serie B Interregionale sarà un’esperienza impegnativa e molto stimolante».

«Sono contenta e onorata di poter proseguire questo percorso - dice Lia Valerio -. Ringrazio la società per avere avuto fiducia e per continuare ad averne. L’obiettivo è dare continuità al lavoro avviato, migliorando ogni giorno e curando i dettagli con serietà. Sono sicura che l’impegno e la dedizione saranno sempre al massimo livello».