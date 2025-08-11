Cresce l'allerta caldo prima di Ferragosto: 16 bollini rossi

Cresce l'allerta caldo nei giorni che precedono il Ferragosto. Una escalation da oggi a mercoledì 13 agosto, secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore del ministero della Salute. E proprio per le temperature troppo elevate l'udienza generale del Papa di mercoledì sarà spostata al coperto in Aula Paolo VI.

Dopo un lunedì da 7 bollini rossi (il massimo del rischio per la salute), si passa agli 11 di martedì e ai 16 di mercoledì 13 agosto, su 27 città monitorate. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino sono bollino rosso per tutti e tre i giorni. A queste si aggiungono domani Milano, Perugia, Rieti, Roma per un totale di 11 bollini rossi. Poi mercoledì anche Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo per un totale di 16 in rosso. Il 13 un solo bollino arancione (Trieste), 4 in giallo (Napoli, Palermo, Civitavecchia e Ancona).

Ma afa e temperature oltre i 40 gradi stringono nella morsa tutta Italia, con notti tropicali e poche eccezioni di sollievo, come i 6 bollini verdi previsti per mercoledì: Pescara, Reggio Calabria, Messina, Catania, Bari e Cagliari.

Firenze, invece, la città più nel mirino del momento rovente: il capoluogo toscano, già bollino rosso da domenica 10 agosto, si conferma bollente con i 41,4 gradi raggiunti proprio il giorno di San Lorenzo e registrati alla stazione di Firenze-Orto botanico, lunedì 40,7 a Scansano. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ricorda il potenziamento della rete dell'assistenza sanitaria territoriale e l'ordinanza per sospendere le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Il caldo soprende anche territori non convenzionali, come la Valle d'Aosta dove scatta l'allerta gialla per "condizioni anomale nei fondovalle" mentre lo zero termico per domani è previsto tra 4.800 e 4.500 metri. E Coldiretti Torino segnala la mancanza di erba per le mucche in montagna per effetto delle condizioni climatiche che stanno influendo sul settore a partire da fine giugno. In Umbria domenica sfiorati i 40 gradi in provincia di Terni, ad Attigliano massima di 39,4 gradi, 28 sulle montagne Appennino.

L'anticiclone africano non lascerà presto la Penisola, ma dominerà per tutta la settimana che precede Ferragosto, e per il 15 agosto stesso, riferisce il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò. Nel Lazio e in Toscana valori oltre i 40°C nelle pianure interne. Caldo intenso anche sulla Liguria con temperature massime fino a 38-39°C nello Spezzino, "piuttosto insolite per questa area". Non va meglio in Pianura Padana dove si toccheranno diffusamente i 37-39°C. Inoltre notti tropicali in molte aree. "Sulla costa ligure - afferma Sanò - le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30°C anche in piena notte". Uniche eccezioni in questo scenario rovente le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po' di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13". Oltre i confini italiani, quarta ondata di afa in Gran Bretagna con picchi previsti di 34 gradi.