Investita e uccisa a Milano da un'auto rubata: alla guida un minorenne

Stava attraversando sulle strisce pedonali Cecilia De Astis, la pensionata di 72 anni, investita e uccisa in via Saponaro, in zona Gratosoglio, a Milano da un'auto guidata da un minore.

A bordo della macchina risulta rubata, nelle scorse ore, a un turista francese anche altri tre 'ragazzini'- come descritti da chi ha visto le immagini delle telecamere presenti in zona - che si sono dati alla fuga a piedi lasciando il veicolo sulla carreggiata. La polizia locale è a lavoro per trovare i protagonisti dell'incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Saponaro, in zona Gratosoglio.La macchina, da quanto risulta alla Polizia locale che indaga sull'accaduto, viaggiava in direzione centro ma arrivata in prossimità del civico 40, "il conducente perdeva il controllo, usciva dalla carreggiata, saltava il cordolo invadendo un'area verde che separa la strada dalla sede tranviaria" dove si trovava la donna che "veniva investita e sbalzata di alcuni metri". L'auto finiva la corsa "contro un cartello stradale e veniva abbandonata dai quattro occupanti", probabilmente minori, che sono ancora in fuga.

Sul caso il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.