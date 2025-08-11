Ucraina, Trump: "A Putin dirò che deve finire la guerra"

A Vladimir Putin, durante il summit di venerdì in Alaska sull'Ucraina, "dirò che deve finire la guerra". Così Donald Trump in una conferenza stampa a Washington, assicurando: "Penso che i negoziati saranno costruttivi".

"Lo vedrò, e dopo due minuti saprò esattamente se si può fare un accordo", ha aggiunto, sottolineando che trovare un accordo che metta fine alla guerra tra Russia e Ucraina "non spetta a me". "Ho ricevuto una telefonata in cui mi hanno chiesto di incontrarci e vedrò di cosa vogliono discutere. Vorrei vedere un cessate il fuoco - ha dichiarato il presidente americano -, vorrei vedere il miglior accordo possibile per entrambe le parti" ma, ha ggiunto, "ci vogliono due persone per ballare il tango".

Poi, a chi chiede se Volodymyr Zelensky sarà presente, Trump ha replicato: "Non era parte dell'incontro. Io direi che può venire - ha aggiunto - ma lui è andato a tanti incontri, sapete è lì da tre anni e mezzo, non è successo niente". Dopo il colloquio con Putin, Trump ha aggiunto che parlerà con il numero uno di Kiev e con i leader europei "con cui vado molto d'accordo".

Dopo il vertice con Putin, "il prossimo incontro sarà tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky o con Putin, Zelensky e me", ha poi detto Trump rispondendo ai giornalisti, sottolineando che "sarò lì se avranno bisogno ma io voglio organizzare un incontro tra i due leader". "Alla fine metterò i due in una stanza, ci sarò anche io o non ci sarò, credo che questo potrà risolversi", ha detto ancora Trump riferendosi ad un futuro incontro tra Putin e Zelensky.

I leader europei "sono andati in overdose" provando a risolvere la crisi ucraina, ha poi detto citando quanto ammesso privatamente da uno dei leader. "Non è una bella espressione ma è accurata, sono stanchi e vogliono tornare a spendere soldi per i loro Paesi - ha aggiunto -, la mia relazione con loro è bellissima e loro contano su di me".

Trump ha quindi confermato che nel possibile accordo tra Russia e Ucraina vi saranno "scambi di territori", ed afferma di essere "un po' seccato" con Zelensky per aver detto che ha bisogno di un'approvazione costituzionale per concessioni territoriali. "Dico, ha avuto l'approvazione per entrare in guerra ed uccidere tutti, ma ha bisogno dell'approvazione per fare uno scambio di territori?", ha detto il presidente ai giornalisti alla Casa Bianca.

"Perché ci saranno scambi di territori", ha aggiunto, sottolineando che i russi in questi anni "hanno occupato territori importanti, cercheremo di avere qualcosa indietro".

Trump è quindi tornato sul vertice: "Penso che sia molto rispettoso che il presidente russo venga nel nostro Paese, e non siamo noi ad andare nel suo o persino in un Paese terzo". Ma il presidente americano per ben due volte durante la conferenza stampa oggi alla Casa Bianca si è confuso e si è detto in procinto di andare in Russia per incontrare Putin.