Comitato: 'Ponte 60 volte più caro dell'autostrada più cara'

Modica, la Guardia di Finanza acquisisce documenti al Comune

CronacaRagusa

Decine di fascicoli riguardanti opere pubbliche, contributi per calamità naturali, manutenzioni sono stati acquisiti dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Modica negli uffici comunali di Palazzo San Domenico. Alcuni documenti riguarderebbero i contributi per i danni subìti da diversi imprenditori a causa della grandinata del 2021. L'indagine delle Fiamme Gialle riguarda, quasi esclusivamente, il periodo in cui il Comune è stato guidato dalla Giunta Abbate.

