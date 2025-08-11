Modica, la Guardia di Finanza acquisisce documenti al Comune
Decine di fascicoli riguardanti opere pubbliche, contributi per calamità naturali, manutenzioni sono stati acquisiti dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Modica negli uffici comunali di Palazzo San Domenico. Alcuni documenti riguarderebbero i contributi per i danni subìti da diversi imprenditori a causa della grandinata del 2021. L'indagine delle Fiamme Gialle riguarda, quasi esclusivamente, il periodo in cui il Comune è stato guidato dalla Giunta Abbate.