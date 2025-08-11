ou
ULTIME NOTIZIE

Comitato: 'Ponte 60 volte più caro dell'autostrada più cara'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Donna 57enne trovata morta in casa a Reggio Calabria

Donna 57enne trovata morta in casa a Reggio Calabria

Altro sud

Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria.
In seguito a una segnalazione, il ritrovamento è avvenuto in un'abitazione in via Reggio Campi dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso della donna che viveva da sola anche se, in alcuni periodi, si fermava da lei un'amica.
E' stata proprio l'amica, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, a lanciare l'allarme considerando alcune pregresse patologie che la donna stava curando da poco tempo.
Sul posto è intervenuto il medico legale.

Potrebbero Interessarti