Donna 57enne trovata morta in casa a Reggio Calabria

Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria.

In seguito a una segnalazione, il ritrovamento è avvenuto in un'abitazione in via Reggio Campi dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso della donna che viveva da sola anche se, in alcuni periodi, si fermava da lei un'amica.

E' stata proprio l'amica, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, a lanciare l'allarme considerando alcune pregresse patologie che la donna stava curando da poco tempo.

Sul posto è intervenuto il medico legale.