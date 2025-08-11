ou
Vittoria, un commissario per il Piano Urbanistico: il caso delle "zone bianche"

Scontro fra due auto sulla Modica-Scicli: il bilancio è di tre persone ferite

CronacaRagusa

Tre feriti in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla Modica-Scicli in contrada Spana. Per cause da accertare si sono scontrate due auto: una ha cappottato. Su una vettura viaggiava una coppia, sull'altra un giovane. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Sono intervenuti due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i carabinieri.

