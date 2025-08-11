ou
Vittoria, un commissario per il Piano Urbanistico: il caso delle "zone bianche"

PoliticaRagusa

Arriva un commissario ad acta per il Pug (ex Piano regolatore generale) del Comune di Vittoria e, con questa nomina da parte della Regione Sicilia, si riaccende il dibattito sulle criticità urbanistiche cittadine. Giuseppe Scuderi, consigliere comunale di Vittoria, esponente di Fratelli d’Italia, non trattiene la sua soddisfazione, rivendicando la battaglia portata avanti dal proprio gruppo e sottolineando come questa decisione arrivi a valle di una lunga serie di segnalazioni e interrogazioni consiliari.
“La nomina del commissario ad acta – dichiara Scuderi – è la dimostrazione che avevamo ragione. Da tempo, come gruppo di Fratelli d’Italia, abbiamo presentato interrogazioni in consiglio comunale, evidenziando tutte le criticità legate alla gestione delle cosiddette ‘zone bianche’. Non era possibile andare avanti in un clima di incertezza procedurale e normativa; adesso la Regione prende atto di questa grave situazione e si assume la responsabilità di intervenire direttamente”.
La questione delle zone bianche, cioè quelle aree del territorio comunale prive di una chiara destinazione urbanistica, aveva già portato alla presentazione di un esposto da parte di Fratelli d’Italia insieme ad altri gruppi politici.

