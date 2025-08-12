ou
Minaccia il vicino con una mannaia per i soldi per la droga: preso a Catania

Nascondeva la droga all'interno di una porta di ferro: arrestato a Palermo

CronacaPalermo

I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagato, sorpreso a spacciare nel quartiere "Zen 2", è stato arrestato nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio: impegnati in un'attività di pattugliamento, i militari hanno notato il 47enne mentre cedeva più involucri a diversi acquirenti e sono intervenuti bloccandolo e perquisendolo.
L'operazione ha permesso di rinvenire 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish che ha portato alla scoperta del nascondiglio della droga: un barattolo nascosto all'interno di una porta di ferro che conteneva le diverse dosi di stupefacente.
Il 47enne è stato condotto in caserma e arrestato. L'arresto è stato convalidato dal Gip di Palermo.

