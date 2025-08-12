ou
ULTIME NOTIZIE

Evasione dai domiciliari, due denunciati a Siracusa

CronacaSiracusa

In questo periodo, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno intensificato i controlli sui soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre misure limitative della libertà personale, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi, a Siracusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un pregiudicato 35enne, per evasione. L’uomo, con precedenti penali per stupefacenti, è stato notato e fermato dai Carabinieri mentre si aggirava per strada, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per tentato furto su autovettura. In Belvedere, un pregiudicato 34enne è stato denunciato in stato di libertà poiché i Carabinieri della locale Stazione, lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

