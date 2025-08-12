Ubriaco alla guida 4 volte di più del consentito: bloccato a Noto dopo l'alcool test

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Noto, durante un controllo su strada, hanno fermato un uomo di 50 anni che, a bordo di un motociclo, alla guida senza il casco protettivo, si dava alla fuga tentando di evitare il controllo da parte dei poliziotti. Raggiunto e fermato, dopo essere stato sottoposto a test, risultava positivo ad un tasso alcolemico superiore, quasi 4 volte, a quanto consentito e, per tale motivo, veniva denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica. Inoltre, a carico dello stesso venivano elevate delle sanzioni amministrative perché circolava sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, perché era privo della patente di guida, perché non indossava il casco protettivo omologato e per inottemperanza all'invito di fermarsi all'ALT Polizia. Il mezzo veniva sottoposto a fermo amministrativo, sequestro amministrativo e sequestro per la successiva confisca.