Minaccia il vicino con una mannaia per i soldi per la droga: preso a Catania

Ha minacciato il vicino di casa con due coltelli per ottenere soldi, ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato, tempestivamente intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione dell’uomo che, impaurito, era riuscito a fuggire.

Alcuni giorni fa, i poliziotti sono intervenuti presso un’abitazione ubicata in centro, in via A. di Sangiuliano, in quanto era giunta in Sala Operativa la richiesta di aiuto da parte di uomo che aveva riferito di essere stato minacciato da un vicino di casa, un 21enne originario del Bangladesh, armato di due coltelli. Una volta giunti sul posto i poliziotti si sono trovati di fronte al 21enne, che in stato di forte agitazione, impugnava ancora le due armi puntandole verso di loro, senza accennare a gettarle a terra. In considerazione del pericolo in corso, uno dei due agenti ha estratto l’arma ad impulsi elettrici, mostrandola al giovane ed invitandolo a desistere dalla sua condotta e a gettare a terra i coltelli. Dopo pochi secondi, il 21enne si è arreso ed è stato, quindi, fermato, mentre le due armi, un coltello da cucina e una mannaia, entrambi della lunghezza di circa 30 centimetri, sono state prontamente recuperate e sequestrate.

Una volta ristabilita una condizione per operare in sicurezza i poliziotti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, appurando che il 21enne avrebbe minacciato il vicino di casa con i coltelli al fine di farsi consegnare del denaro per acquistare della sostanza stupefacente, di cui sarebbe abituale assuntore; la vittima, impaurita, sarebbe riuscita a sfuggire, a uscire in strada, chiudendosi indietro il cancello dello stabile, e a chiamare la Polizia.

Il 21enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata dall’uso di armi e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pm di turno, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.