Francofonte città senza medici, l' Asp ricorre a soluzioni - tampone

E' corsa contro il tempo dell'Asp di Siracusa per trovare medici di base a Francofonte, il Comune della zona Nord del Siracusano che ne e' rimasto sprovvisto. L'allarme e' stato lanciato alla fine del mese scorso dall'amministrazione comunale, autrice di una nota all'azienda sanitaria per denunciare "la gravissima carenza di medici di medicina generale nel nostro territorio, che rischia di lasciare oltre 5.000 cittadini senza assistenza entro il mese di settembre". Una situazione drammatica, anche perche' in estate i problemi di salute, specie per anziani, bambini e persone fragili, rischiano di esasperarsi. Della vicenda si e' interessata la Cna, che si e' rivolta, nei giorni scorsi all'Asp per trovare una soluzione. "Le fasce piu' fragili della popolazione, in particolare gli anziani e i soggetti con patologie croniche, vivono quotidianamente difficolta' nell'accesso alle cure primarie", si legge in un documento. Questa situazione, evidenzia l'associazione, ha "inevitabili ripercussioni anche sulla produttivita' locale e sul benessere generale della comunita'". L'Asp di Siracusa, nelle ore scorse ha fatto sapere, attraverso il direttore generale, Alessandro Caltagirone, di avere trovato delle contromisure. "Tra le misure adottate - spiega il dg - nell'immediato attraverso le azioni poste in essere dall'Unita' operativa Cure Primarie, innanzitutto, l'aumento del massimale per i medici di base: sei medici di base della provincia di Siracusa hanno volontariamente accettato di aumentare il loro massimale, ovvero il numero di pazienti che possono seguire, fino a 1800 scelte. Questo aumento, valido per un periodo di sei mesi, permettera' loro di acquisire nuovi pazienti a Francofonte a partire dal 12 agosto 2025". Il manager della sanita' aggiunge anche che e' stato riattivato il Punto di primo intervento del distretto di Lentini, nel presidio di Francofonte: "Questo servizio, sospeso alla fine del 2022 per mancanza di personale disponibile, riaprira' il 18 agosto 2025. La riattivazione e' stata possibile grazie alla disponibilita' di otto medici che hanno aderito a una richiesta di orario aggiuntivo".