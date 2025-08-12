Coltivava cannabis per spacciarla: arrestato a Catania un 74enne

Un’operazione congiunta, frutto del coordinamento tra il 12° Elinucleo Carabinieri di Catania, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e i militari della Stazione di Giarre, ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 74 anni di Santa Venerina accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto ha avuto inizio durante un’attività di sorvolo dell’elicottero dei Carabinieri di Catania, effettuata nell’ambito dei controlli per la ricerca di illeciti sia in campo ambientale, sia nel contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alla scoperta di piantagioni e coltivazioni illegali. È bastato un colpo d’occhio al pilota e all’equipaggio per avvistare una rigogliosa coltivazione di canapa indiana in un appezzamento isolato, nella frazione giarrese di Macchia. Dopo aver scattato una foto aerea e registrato le coordinate esatte, si sono allontanati per non destare sospetti, trasmettendo le informazioni ai colleghi della Stazione di Giarre e alle unità dello Squadrone Cacciatori Sicilia. All’alba è scattato il blitz: i Carabinieri della Stazione di Giarre, insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori, hanno bloccato il 74enne che, ignaro della loro presenza, era intento a innaffiare la sua preziosa piantagione. Dai successivi sopralluoghi nell’area è emersa la presenza di 381 piante di cannabis, alte circa tre metri. Nei pressi del vicino torrente è stata individuata anche un’area adibita all’essiccazione, completa di rastrelliere. Ritenendo che l’uomo potesse occultare altra sostanza stupefacente, gli investigatori hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione di Santa Venerina, dove sono stati rinvenuti 150 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto e numerose buste per il confezionamento, ritenuti idonei alla successiva commercializzazione.