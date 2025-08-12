ou
ULTIME NOTIZIE

Federlberghi, ad agosto calo di presenze del 10%

EconomiaPalermo

Rispetto allo stesso periododell'agosto 2024 le presenze turistiche nel capoluogo sicilianosono calate del 10%. Lo dice Federalberghi Palermo. "Questo datoè un campanello d'allarme. Palermo ha un potenzialestraordinario, ma la percezione di insicurezza tra i turisti staerodendo il nostro essere attrattivi. In un mercato globalealtamente competitivo, l'immagine della destinazione è unelemento decisivo. Se non interveniamo subito con azioniconcrete per migliorare la sicurezza urbana e la gestione deglispazi pubblici, rischiamo di compromettere il posizionamentoconquistato negli ultimi anni", dice Rosa Di Stefano, presidentedegli albergatori palermitani."Proteggere il brand Palermo - conclude Di Stefano - significaproteggere migliaia di posti di lavoro, centinaia di imprese eun'economia che può crescere ancora, se sostenuta da politicheadeguate e visione di lungo periodo. Il turismo è, allo stesso tempo, uno dei motori economici più potenti di centinaia dicomunità italiane e uno degli asset più sottovalutati del nostrosistema produttivo".

