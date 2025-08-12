Catturato il detenuto evaso dal carcere di Trapani: scavalcò il muro di cinta

E' stato catturato il detenuto marocchino di 34 anni evaso dal carcere di Trapani scavalcando il muro di cinta nella zona del campo sportivo interno all'istituto. "La sua cattura - affermano in una nota il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp Aldo Di Giacomo e il segretario Niko Del Grosso - grazie all'immediato intervento della polizia penitenziaria, ripropone la questione delle evasioni e dei tentativi di evasione che in tutt'Italia sono aumentati del 300% in pochi mesi, a riprova che il problema della sorveglianza e quindi degli organici del personale penitenziario è la priorità delle priorità". Insieme al plauso agli agenti di Trapani, la nota del sindacato sottolinea come "le esternazioni del ministro Nordio e del sottosegretario Delmastro di accreditare una situazione di normalità nei penitenziari, è sonoramente smentita da questi avvenimenti come dai sempre più numerosi suicidi, dalle rivolte, aggressioni e violenze agli agenti".