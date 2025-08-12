ou
Falò vietati sulle spiagge di Catania: multe per 200 euro ai trasgressori

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un'ordinanza che vieta per Ferragosto l'accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso il boschetto della Playa. Il provvedimento mira a salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela dell'ambiente, il decoro del territorio. Nel dettaglio, l'ordinanza vieta in tutto il litorale del territorio del Comune di Catania dalle ore 8.00 del 14 agosto alle ore 24.00 del 15 agosto 2025 la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto con qualsiasi mezzo di legna da carbone, carbonella, l'accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile che possa servire all'accensione dei fuochi sulla spiaggia, e inoltre vieta l'installazione di tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori e il consumo di alimenti e bevande alcoliche lungo tutte le spiagge. Nelle stesse aree è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 18.00 del 14 agosto alle ore 7.00 del 15 agosto 2025; per le bevande non alcoliche è vietata la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro. Per i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 200 euro. Previsto inoltre quanto disposto dall'articolo 650 del codice penale, che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene - se il fatto non costituisce un più grave reato - con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

