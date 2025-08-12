Lavori notturni sulla A19 allo svincolo di Enna

Chiusure temporanee, dal 25 al 30 agosto, su alcune rampe dello svincolo di Enna sull'autostrada A19 Palermo- Catania. Anas sta investendo quasi 24 milioni di euro nella riqualificazione dello svincolo di Enna e, in questa fase, è necessario completare la sovrastruttura stradale attraverso la posa in opera della pavimentazione drenante che, si legge in un comunicato dell'azienda, "verrà realizzata in orario notturno per minimizzare l'impatto sulla circolazione stradale". Seguiranno poi i lavori sui giunti di dilatazione dei viadotti e entro l'anno è prevista "l'ultimazione di ulteriori interventi di risanamento delle sottostrutture dei viadotti, ma senza alcun impatto sul traffico veicolare". "Questi interventi - afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19 - confermano il cambio di passo nella programmazione: efficienza dei cantieri e riduzione dei disagi, con lavori anche di notte. La sinergia tra struttura commissariale e Anas sta dando risultati concreti" I lavori saranno suddivise in tre fasi: dal 25 al 26 agosto, dalle 21:30 alle 6:30, chiusura al traffico della rampa C di uscita dall'autostrada nella carreggiata in direzione Catania; chiusura al traffico della rampa di uscita dall'autostrada nella carreggiata in direzione Palermo; parzializzazione della rampa E, bretella di collegamento tra lo svincolo di Enna e la Strada Statale 117 Bis, mediante chiusura alternata delle corsie gestita tramite movieri. La seconda fase, dal 27 al 28 agosto, prevede, dalle 21:30 alle 6:30, la chiusura al traffico della rampa A di uscita dall'autostrada nella carreggiata in direzione Palermo; chiusura al traffico della rampa D di ingresso in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo. Infine la terza fase, dalle 7 del 26 agosto alle 19 del 30 agosto vedrà la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania mediante chiusura della corsia di emergenza e marcia dal km 119,400 al km 119,700 dell'A19; chiusura al traffico della rampa B di ingresso in autostrada nella carreggiata in direzione Catania.