Lavori lotto1 nella Ragusana, cantieri restano aperti

Nuovi passi avanti nei lavori del lotto 1 dell'Autostrada Ragusa-Catania: sono in corso anche in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova piattaforma stradale. E' quanto si legge in una nota. Il cantiere per realizzare il Lotto 1 della strada statale 514 Ragusana, dallo svincolo con la Strada statale 115 di Ragusa Ovest fino allo svincolo con la Strada provinciale 5 di Licodia Eubea nella provincia di Ragusa, si fermerà solo nei giorni festivi e giovedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. I lavori della "Ragusana", commissionati da ANAS, consentiranno di realizzare un corridoio strategico per la Sicilia orientale che permetterà di collegare le province di Ragusa, Catania e Siracusa, con benefici sia per i tempi di percorrenza di persone e merci, sia per i livelli di servizio e di sicurezza per la circolazione. Il progetto prevede il raddoppio e l'adeguamento delle statali SS514 e SS194, eseguiti da Webuild per la tratta che attraversa i comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi, dallo svincolo con la SS115 fino allo svincolo con la SP5 Licodia Eubea. Lo sviluppo complessivo della tratta da riqualificare è di circa 18 chilometri, con un viadotto, sei cavalcavia, due svincoli, tre sottovia, un attraversamento idraulico, nuove viabilità secondarie per una lunghezza complessiva di circa 15 chilometri.