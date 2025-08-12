Veicolo in fiamme sulla Catania - Siracusa, rogo spento: traffico regolare

Traffico tornato regolare sull'autostrada Catania - Siracusa. Lo rende noto l'Anas.

Nel pomeriggio, causa veicolo in fiamme, il traffico si è bloccato nella Galleria San Demetrio in direzione Tangenziale di Catania al km 5,430, a Catania. Le squadre Anas sono intervenute nell'immediato attivando tutte le procedure di emergenza per evitare criticità alla circolazione in galleria e per le operazioni di spegnimento del veicolo in collaborazione con i Vigili del Fuoco.