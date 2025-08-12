ou
ULTIME NOTIZIE

Corigliano Rossano, bimba di 9 anni cade dal primo piano: non è in pericolo di vita

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Veicolo in fiamme sulla Catania - Siracusa, rogo spento: traffico regolare

Veicolo in fiamme sulla Catania - Siracusa, rogo spento: traffico regolare

CronacaCataniaSiracusa

Traffico tornato regolare sull'autostrada Catania - Siracusa. Lo rende noto l'Anas.
Nel pomeriggio, causa veicolo in fiamme, il traffico si è bloccato nella Galleria San Demetrio in direzione Tangenziale di Catania al km 5,430, a Catania. Le squadre Anas sono intervenute nell'immediato attivando tutte le procedure di emergenza per evitare criticità alla circolazione in galleria e per le operazioni di spegnimento del veicolo in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Potrebbero Interessarti