Mozione di Melfi in consiglio comunale a Siracusa sull'avvelenamento dei cani

Questa mattina, il consigliere comunale Matteo Melfi ha presentato una mozione urgente al Consiglio Comunale di Siracusa per affrontare con determinazione il grave problema degli avvelenamenti di cani a Siracusa.

Negli ultimi mesi, purtroppo, si sono moltiplicati gli episodi di bocconi avvelenati che hanno causato sofferenza e morte a numerosi animali d’affezione e non solo. Un fenomeno allarmante che mette a rischio non solo la vita degli animali ma anche la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

«È un problema che non possiamo più ignorare – dichiara Matteo Melfi –. La tutela degli animali e la sicurezza di tutti noi devono essere una priorità per l’Amministrazione Comunale. Con questa mozione chiedo l’istituzione di un Corpo di Guardia Zoofila, l’adozione di ordinanze urgenti e l’avvio di campagne di sensibilizzazione per contrastare questo grave maltrattamento».

La mozione prevede inoltre l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più a rischio, la collaborazione con le forze dell’ordine e le associazioni animaliste, e la modifica dello Statuto Comunale per garantire un impegno concreto e duraturo nella tutela degli animali.

«Non si tratta solo di proteggere i nostri amici a quattro zampe – continua Melfi – ma di difendere i valori di civiltà e rispetto che devono caratterizzare una comunità responsabile».

La mozione verrà calendarizzata nei prossimi consigli comunali utili del mese prossimo, con l’auspicio di ricevere un ampio sostegno per trasformare presto questa proposta in azioni concrete.

Con questa iniziativa, Matteo Melfi si conferma in prima linea nella difesa dei diritti degli animali e nella promozione di una Siracusa più sicura e attenta al benessere di tutti i suoi abitanti.