Bracciante ucciso dal caldo in Spagna: lavorava a 40 gradi

Fatti&Notizie

n uomo è morto nel pomeriggio di ieri ad Alcarràs (Lleida), in Catalogna, dopo essersi sentito male mentre lavorava come bracciante in un'azienda agricola: lo riferiscono diversi media iberici.
Secondo la polizia, le chiamate d'emergenza per le condizioni di questa persona sono arrivate attorno alle 16:45 di ieri, quando nella zona la temperatura rilevata era di circa 40 gradi.
Al momento, le cause precise del decesso non sono ancora state accertate: si attende l'autopsia.
Il lavoratore deceduto era di origini romene e stava raccogliendo frutta quando si è sentito male, secondo le informazioni attualmente disponibili.
Da inizio estate, in Spagna sono morte oltre 1.700 persone per cause legate alle alte temperature, secondo il Centro epidemiologico nazionale.

