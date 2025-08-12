ou
Corigliano Rossano, bimba di 9 anni cade dal primo piano: non è in pericolo di vita

Incendio minaccia case nel Cosentino: canadair in azione

Altro sud

Un vasto incendio ha distrutto diversi ettari di vegetazione nel comune di Verbicaro, sul Tirreno cosentino. Le fiamme hanno provocato attimi di apprensione quando lambito alcune abitazioni alla periferia del comune.
Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco ed un canadair.
Il sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, ha sottolineato che ora la situazione è sotto controllo anche grazie al tempestivo intervento del canadair.

