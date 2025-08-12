ou
Corigliano Rossano, bimba di 9 anni cade dal primo piano: non è in pericolo di vita

Una bambina di nove anni è caduta da una finestra della propria abitazione posta al primo piano di una palazzina nel centro storico di Rossano a Corigliano Rossano.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale Annunziata di Cosenza.
La bambina, vigile e cosciente, non è in pericolo di vita.
Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Corigliano Rossano.ine della caduta, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una distrazione da parte della piccola che ha provocato la perdita di equilibrio e la caduta

