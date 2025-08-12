ou
Vittoria, ambulanza con paziente a bordo si scontra con un'auto: 4 feriti

Rete Esso, EG Italia vende 1.200 stazioni di servizio a consorzio di aziende italiane: c'è anche Giap

EconomiaRagusa

È stato firmato l’accordo vincolante per la vendita della rete di distribuzione carburanti di EG Italia a un consorzio di operatori nazionali composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap.
L’operazione riguarda circa 1.200 punti vendita – pari a circa il 6% della rete nazionale – situati su tutto il territorio italiano e in gran parte a marchio Esso. Il passaggio segna un ritorno in mani italiane di un asset strategico finora controllato da capitali esteri.
Il consorzio è formato da realtà imprenditoriali profondamente radicate nei rispettivi territori. Pad Multienergy ha sede a Brescia e fa capo alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini, Vega Carburanti a Mestre sotto la guida della famiglia Vianello, Toil a Napoli legata alla famiglia Toti, Dilella Invest a Bari riferibile alla famiglia Dilella, e infine Giap a Modica, espressione della famiglia Minardo. La varietà geografica dei soci riflette la natura nazionale e diffusa dell’operazione, unendo il Nord, il Centro e il Sud in un’unica strategia.
Come previsto dalla normativa, l’operazione sarà notificata e sottoposta all’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il consorzio si è avvalso di una squadra di advisor di primo piano: Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per la consulenza legale, EY-Parthenon per la parte contabile e Pirola Pennuto Zei & Associati per quella fiscale.

