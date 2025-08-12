Marina di Modica, giornata di sensibilizzazione ambientale dopo la notte di San Lorenzo

A Marina di Modica, si è svolta una speciale iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa nell’ambito del progetto Voglio Dire, attivo sul territorio del Comune di Modica. All’indomani della Notte di San Lorenzo, quando la spiaggia è solitamente messa a dura prova dalla grande affluenza e dalla scarsa attenzione al rispetto dell’ambiente, una parte dell’arenile è stata volutamente lasciata nelle condizioni in cui si trovava, senza interventi immediati di pulizia, per mostrare in maniera concreta alla cittadinanza lo stato in cui restava il litorale dopo la festa.

Questa scelta, in continuità con il prezioso lavoro svolto quotidianamente dagli operatori ecologici, aveva un obiettivo preciso: coinvolgere ragazzi e ragazze nella cura del bene comune, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità verso il territorio.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso – afferma William Bonomo, animatore del progetto – un incontro di sensibilizzazione ambientale. Noi giovani ci siamo riuniti per far riflettere su quanto accade dopo la Notte di San Lorenzo. Abbiamo voluto sensibilizzare, anche se quello che si trovava in spiaggia l’indomani era molto di più. L’obiettivo è far capire e cercare di evitare di deturpare la nostra spiaggia”.