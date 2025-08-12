Il Consorzio di tutela Olio Dop Monti Iblei celebra 25 anni di attività

Nozze d'argento per il consorzio di tutela olio dop Monti iblei. Un momento per celebrare e illustrare i risultati raggiunti e discutere delle attività in corso e delle sfide all'orizzonte. Il consorzio si è confermato, in questo quarto di secolo, un partner strategico per la crescita del territorio e per la promozione dell'olio a marchio dop. L’evento celebrativo, con un fitto calendario di eventi (in programma nel prossimo autunno con l'iniziativa clou frantoi aperti) sarà l’occasione per fare il punto sul percorso compiuto e rilanciare lo sguardo verso le nuove sfide. Il consorzio, ad oggi, conta 300 aziende associate ed opera, con l'ampliamento dell'areale di produzione, grazie alla modifica del disciplinare, nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania.