Siracusa, nuovi vigili urbani destinati al Nucleo ambientale

PoliticaSiracusa

Ad inizio settimana sono stati firmati i contratti di assunzione di 14 nuovi agenti di Polizia Municipale di Siracusa. Con queste ultime assunzioni, sale a 39 il numero complessivo di nuovi ingressi dall’inizio dell’anno, un intervento voluto per colmare parzialmente il noto sottorganico e far fronte ai pensionamenti.
I nuovi agenti, con un’età media di 35 anni, sono stati assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi ancora in validità nei comuni di Portopalo, Modica e Catania. Alla firma del contratto erano presenti il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Imbrò.
Il sindaco ha deciso di destinare “il 75% di questi nuovi assunti a rafforzare il Nucleo Ambientale, con l’obiettivo di intensificare il contrasto a tutte quelle azioni che compromettono il decoro urbano e la pulizia della città”.
L’assessore Imbrò ha sottolineato come “questa nuova immissione di personale rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia per migliorare la sicurezza, la vivibilità e la tutela dell’ambiente urbano a Siracusa”.

