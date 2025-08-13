Mafia, ricordato a Castelvetrano ex sindaco Vito Lipari

La città di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ricorda il 45esimo anniversario della morte del Sindaco Vito Lipari, ucciso dalla mafia il 13 agosto del 1980 in un agguato, mentre era a bordo della sua Volkswagen. Nel luogo in cui si è consumato l'eccidio sono stati deposti un cuore di rose e una grande tavola di legno con su scritto: "Innocenti non innocenti.

In memoria di chi è stato ucciso dalla mafia perché la verità è più sporca della giustizia".

Era un uomo che si era speso tanto per il territorio, che aveva portato avanti numerose battaglie, portando avanti un lavoro concreto per la comunità come l'attivazione di servizi essenziali, di opere pubbliche, infrastrutture. "Gestì miliardi di lire senza mai trarne vantaggio personale - ricorda il figlio Francesco, in una nota sui social -. Non conobbe ferie, sempre al servizio della sua Comunità". Il 14 febbraio 2020, la sua famiglia ha ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella quale il Capo della Stato esprimeva la sua vicinanza in memoria "di un uomo dalle grandi doti politiche e umane, ucciso per essersi opposto al sistema mafioso".