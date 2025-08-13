Acate, il Consiglio comunale "a carte scoperte": la maggioranza si frantuma

Lunedì sera, nel primo consiglio comunale dopo settimane di tensioni politiche e cambiamenti interni alla maggioranza, prima di trattare i diversi punti all’Ordine del Giorno, il gruppo “Acate al Centro” ha annunciato ufficialmente la propria fuoriuscita dalla maggioranza, conseguenza inevitabile della revoca degli assessori Raffo e Bevilacqua.

Nella loro dichiarazione, i consiglieri Palma e Failla (nella foto) hanno espresso parole durissime nei confronti di un clima e di un metodo politico adottato dal sindaco che, a loro dire, riduce i consiglieri “a semplici esecutori senza autonomia e voce”.

Sempre nella stessa sera, anche il vicesindaco Gianfranco Ciriacono, e il consigliere Simone Caruso hanno lasciato il gruppo “Acate Punto e a Capo” per costituire un gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. "Simone Caruso assume il ruolo di capogruppo e, come se nulla fosse, continua a mantenere la carica di vicepresidente del consiglio comunale – carica che, per garbo istituzionale, è sempre stata affidata all’opposizione, ma con un’indennità di oltre 900 euro al mese, sembra difficile da lasciare. Anche questo è “cambiamento”! Una minoranza all’interno della maggioranza? O l’inizio di altri piani futuri? Una cosa è certa: il progetto “Acate Punto e a Capo” del sindaco perde pezzi…

"La cosa che più ha lasciato perplessi - continua in una nota la Lista Caruso - è che, davanti ad accuse tanto gravi e a due gruppi che abbandonano la sua compagine, il sindaco non ha proferito parola. Strategia? Silenzio-assenso? Ma le stranezze non sono finite. Anche in questo consiglio si è ripetuto lo stesso copione: quando i consiglieri pongono domande per chiarimenti a dirigenti o assessori, il sindaco interviene direttamente senza chiedere la parola alla Presidente del Consiglio, la quale richiama puntualmente il pubblico se prova a intervenire ma mai il sindaco per il mancato rispetto del regolamento. Due pesi, due misure.

E intanto, in un consiglio dove si discutono variazioni di bilancio, non c’è un assessore al bilancio. Il sindaco, dopo aver destituito Raffo, non ha ancora provveduto a fare la nuova nomina. Quanto tempo dovremo aspettare? Una mancanza grave e ingiustificabile, soprattutto in una fase così delicata per le finanze del Comune (che ricordiamo si trova in pre-dissesto). Punto sull’acqua potabile saltato per assenza del rappresentante di Iblea Acque. Abbiamo comunque chiesto al sindaco di trovare soluzioni urgenti al problema. E, a differenza di quanto dichiarato in una sua diretta Facebook, smentendo se stesso, il sindaco ha ammesso che il problema esiste e che occorre intervenire. La speranza è l’ultima a morire…

Abbiamo dato tempo e possibilità a questa amministrazione di lavorare, ma dopo due anni e con questo “modus operandi” è chiaro che serve agire in modo più risoluto e deciso.

La nostra sarà sempre un’opposizione costruttiva ma ferma, con obiettivi chiari: trasparenza, rispetto e difesa degli interessi di Acate e dei suoi cittadini. Siamo aperti a collaborare con tutti coloro che veramente non condividono questo metodo di amministrare, per costruire insieme alternative migliori per la nostra comunità".