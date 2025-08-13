ou
ULTIME NOTIZIE

Naufragio di migranti a largo di Lampedusa, 20 morti e 27 dispersi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Acate, il Consiglio comunale "a carte scoperte": la maggioranza si frantuma

Acate, il Consiglio comunale "a carte scoperte": la maggioranza si frantuma

PoliticaRagusa

Lunedì sera, nel primo consiglio comunale dopo settimane di tensioni politiche e cambiamenti interni alla maggioranza, prima di trattare i diversi punti all’Ordine del Giorno, il gruppo “Acate al Centro” ha annunciato ufficialmente la propria fuoriuscita dalla maggioranza, conseguenza inevitabile della revoca degli assessori Raffo e Bevilacqua.
Nella loro dichiarazione, i consiglieri Palma e Failla (nella foto) hanno espresso parole durissime nei confronti di un clima e di un metodo politico adottato dal sindaco che, a loro dire, riduce i consiglieri “a semplici esecutori senza autonomia e voce”.
Sempre nella stessa sera, anche il vicesindaco Gianfranco Ciriacono, e il consigliere Simone Caruso hanno lasciato il gruppo “Acate Punto e a Capo” per costituire un gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. "Simone Caruso assume il ruolo di capogruppo e, come se nulla fosse, continua a mantenere la carica di vicepresidente del consiglio comunale – carica che, per garbo istituzionale, è sempre stata affidata all’opposizione, ma con un’indennità di oltre 900 euro al mese, sembra difficile da lasciare. Anche questo è “cambiamento”! Una minoranza all’interno della maggioranza? O l’inizio di altri piani futuri? Una cosa è certa: il progetto “Acate Punto e a Capo” del sindaco perde pezzi…
"La cosa che più ha lasciato perplessi - continua in una nota la Lista Caruso - è che, davanti ad accuse tanto gravi e a due gruppi che abbandonano la sua compagine, il sindaco non ha proferito parola. Strategia? Silenzio-assenso? Ma le stranezze non sono finite. Anche in questo consiglio si è ripetuto lo stesso copione: quando i consiglieri pongono domande per chiarimenti a dirigenti o assessori, il sindaco interviene direttamente senza chiedere la parola alla Presidente del Consiglio, la quale richiama puntualmente il pubblico se prova a intervenire ma mai il sindaco per il mancato rispetto del regolamento. Due pesi, due misure.
E intanto, in un consiglio dove si discutono variazioni di bilancio, non c’è un assessore al bilancio. Il sindaco, dopo aver destituito Raffo, non ha ancora provveduto a fare la nuova nomina. Quanto tempo dovremo aspettare? Una mancanza grave e ingiustificabile, soprattutto in una fase così delicata per le finanze del Comune (che ricordiamo si trova in pre-dissesto). Punto sull’acqua potabile saltato per assenza del rappresentante di Iblea Acque. Abbiamo comunque chiesto al sindaco di trovare soluzioni urgenti al problema. E, a differenza di quanto dichiarato in una sua diretta Facebook, smentendo se stesso, il sindaco ha ammesso che il problema esiste e che occorre intervenire. La speranza è l’ultima a morire…
Abbiamo dato tempo e possibilità a questa amministrazione di lavorare, ma dopo due anni e con questo “modus operandi” è chiaro che serve agire in modo più risoluto e deciso.
La nostra sarà sempre un’opposizione costruttiva ma ferma, con obiettivi chiari: trasparenza, rispetto e difesa degli interessi di Acate e dei suoi cittadini. Siamo aperti a collaborare con tutti coloro che veramente non condividono questo metodo di amministrare, per costruire insieme alternative migliori per la nostra comunità".

Potrebbero Interessarti