ou
ULTIME NOTIZIE

Uici Ragusa celebra i due atleti iblei del Gruppo sportivo Sette Colli di Scicli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Autopsia su Stefano Argentino conferma il suicidio, domani a Noto i funerali

Autopsia su Stefano Argentino conferma il suicidio, domani a Noto i funerali

CronacaSiracusa

L'autopsia ha confermato che Stefano Argentino, 27 anni, detenuto per l'omicidio di Sara Campanella, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi impiccandosi con un lenzuolo nel bagno della sua cella. Nessuna lesione o segno di colluttazione è stato rilevato sul corpo. Disposti anche esami tossicologici, i cui risultati si attendono entro 90 giorni.
La Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha iscritto tra i responsabili civili anche il Ministero della Giustizia, poiché la morte è avvenuta in un istituto penitenziario e tra i sette indagati figurano dirigenti, funzionari e sanitari della struttura.
L'inchiesta punta ad accertare se fossero adeguate le misure di sorveglianza, ridotte due settimane prima del suicidio nonostante precedenti manifestazioni di intenti autolesivi. Domani, alle 11, i funerali a Noto.

Potrebbero Interessarti