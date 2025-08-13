Autopsia su Stefano Argentino conferma il suicidio, domani a Noto i funerali

L'autopsia ha confermato che Stefano Argentino, 27 anni, detenuto per l'omicidio di Sara Campanella, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi impiccandosi con un lenzuolo nel bagno della sua cella. Nessuna lesione o segno di colluttazione è stato rilevato sul corpo. Disposti anche esami tossicologici, i cui risultati si attendono entro 90 giorni.

La Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha iscritto tra i responsabili civili anche il Ministero della Giustizia, poiché la morte è avvenuta in un istituto penitenziario e tra i sette indagati figurano dirigenti, funzionari e sanitari della struttura.

L'inchiesta punta ad accertare se fossero adeguate le misure di sorveglianza, ridotte due settimane prima del suicidio nonostante precedenti manifestazioni di intenti autolesivi. Domani, alle 11, i funerali a Noto.