Reflui in mare a Cefalù, il sindaco nessun inquinamento acque bianche

"Non si tratta di reflui, ma di acque bianche del sistema di sicurezza che si attiva quando vengono eseguiti dei lavori nella condotta di Presidiana". E' quanto puntualizza all'Italpress, il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, in merito all'allarme lanciato da alcuni cittadini preoccupati per uno scarico nella zona di Presidiana che, da stamane, sta riversando fiumi di acqua sporca in mare, trascinando anche rami e fango.

"L'Amap, in seguito ad una nostra tempestiva segnalazione - aggiunge il primo cittadino -, ci ha informati che si tratta di acque bianche. Quindi sarebbe esclusa ogni forma di inquinamento.

Inoltre, all'interno di quell'area c'è un divieto permanente di balneazione".