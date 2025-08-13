ou
ULTIME NOTIZIE

Uici Ragusa celebra i due atleti iblei del Gruppo sportivo Sette Colli di Scicli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Reflui in mare a Cefalù, il sindaco nessun inquinamento acque bianche

Reflui in mare a Cefalù, il sindaco nessun inquinamento acque bianche

CronacaPalermo

"Non si tratta di reflui, ma di acque bianche del sistema di sicurezza che si attiva quando vengono eseguiti dei lavori nella condotta di Presidiana". E' quanto puntualizza all'Italpress, il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, in merito all'allarme lanciato da alcuni cittadini preoccupati per uno scarico nella zona di Presidiana che, da stamane, sta riversando fiumi di acqua sporca in mare, trascinando anche rami e fango.
"L'Amap, in seguito ad una nostra tempestiva segnalazione - aggiunge il primo cittadino -, ci ha informati che si tratta di acque bianche. Quindi sarebbe esclusa ogni forma di inquinamento.
Inoltre, all'interno di quell'area c'è un divieto permanente di balneazione".

Potrebbero Interessarti